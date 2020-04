Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gewinnversprechen - Tankstellenmitarbeiter passt auf!

Grünstadt, 07.04.2020, 10:30 Uhr (ots)

Bereits am 07.04.2020 erhielt ein 63-Jähriger aus Grünstadt telefonisch eine Gewinnbenachrichtigung. Er habe in einem Preisausschreiben 28.500 EUR gewonnen. Vor der Auszahlung müsse er jedoch für 900 EUR Steam-Karten kaufen und die Nummern mitteilen. Als der Geschädigte gleich mehrere Karten an einer Grünstadter Tankstelle kaufen wollte, wurde der Mitarbeiter misstrauisch und fragte nach. Als er von dem Gewinnversprechen erfuhr, machte er den Geschädigten auf den Betrugsversuch aufmerksam und riet zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Der Trick ist alt!

