Polizei Presse A 49: Pressemeldung vom 16.09.2020: Begleitung forstwirtschaftlicher Maßnahmen durch die Polizei im Dannenröder Forst - Personalienfeststellungen

Pressemeldung vom 16.09.2020: Begleitung forstwirtschaftlicher Maßnahmen durch die Polizei im Dannenröder Forst - Personalienfeststellungen

Giessen (ots)

Begleitung forstwirtschaftlicher Maßnahmen durch die Polizei im Dannenröder Forst - Personalienfeststellungen

Gießen - Homberg(Ohm):

Auf die Pressemeldung von heute Morgen (16.9.20, 08.19 Uhr) wird hingewiesen.

Im Zuge der Arbeiten (Freimachen von Barrikaden) an Rettungs- und wichtigen Zufahrtswegen durch den Forstbetrieb laufen die begleitenden polizeilichen Maßnahmen.

Personen versuchten auf ein Fahrzeug der Forstbetriebe, das auf den erforderlichen Rettungswegen Barrikaden wegräumen soll, zu klettern. Auf den Wegen wurden offenbar gezielt Krähenfüße ausgelegt. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden mehrere Personen überprüft. Zwei Personen, gegen die ein Verdacht wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ergab, wurden vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurden mehrere Personalien von Personen festgestellt.

Als ein Tripod aus Holz abgebaut werden sollte, kletterte eine Frau auf diesen Tripod in mehrere Meter Höhe. Aufgrund der Gefahrensituation für die Frau werden Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge dieser Maßnahme wurde ein Rettungswagen, der vorsorglich verständigt wurde, auf dem Zufahrtsweg in den Wald von Personen behindert. Vor diesem Hintergrund landete in der Nähe von Dannenrod ein Polizeihubschrauber.

Ein Fahrzeug der Polizei wurde mit einem Farbbeutel beworfen. Hierzu dauern die Ermittlungen ebenfalls an.

Der Reifen eines Fahrzeuges der Polizei wurde durch einen Krähenfuß beschädigt.

