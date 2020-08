Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht; Holzgerlingen: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Tiefgarage am Rathausplatz in Sindelfingen verübte. Auf dem oberen Parkdeck stand ein Mercedes, den ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken touchierte. Ohne sich anschließend um den Sachschaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Holzgerlingen: E-Bike gestohlen

Zwischen Freitag 19.00 Uhr und Samstag 01.00 Uhr ließ ein noch unbekannter Dieb ein E-Bike in der Böblinger Straße in Holzgerlingen mitgehen. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert. Doch dem Täter gelang es trotzdem das E-Bike, das einen Wert von mehreren tausend Euro hat, zu stehlen. Es handelt sich um ein Centurion, Typ Backfire E R 850 in schwarz. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen sich zu melden.

