Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Wiglo-Parkplatz

NortheimNortheim (ots)

Northeim (dol) Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Dienstag den 24.11.2020, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:28 Uhr, auf dem Parkplatz des Wiglo-Markt in Northeim gekommen. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde der rechte hintere Kotflügel des Pkw einer 35-jähr. Berlinerin, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

