Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Markoldendorf

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel(pap) Ein auf dem Rewemarktparkplatz in der Ilmebahnstraße in Markoldendorf wurde am Dienstag, 24.11.2020, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die 48 jährige Geschädigte aus Grünenplan stellte morgens gegen 07.30 Uhr ihren grauen Pkw Audi A 3 auf dem Parkplatz ab. Gegen 13.00 war das Auto noch unbeschädigt. Als sie allerdings gegen kurz vor 16.00 Uhr zu ihrem Wagen kam, stellte sie Beschädigungen an der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel fest. Der unbekannte Pkw Fahrer muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi gefahren und die Schäden verursacht haben. Anschließend hat er die Örtlichkeit einfach verlassen. der Sachschaden beträgt rund 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

