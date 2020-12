Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raser auf der Grothusstraße gestoppt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Mit einem Strafverfahren darf nun ein 18-jähriger Autofahrer rechnen, der am Dienstagabend, 8. Dezember 2020, in Heßler zu schnell unterwegs war. Der Mercedes-Fahrer fiel den Polizeibeamten gegen 20 Uhr an der Kreuzung Hans-Böckler-Allee/Grothusstraße auf. Diese überfuhr der Mann mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit, woraufhin die Beamten ihn anhalten wollten. Die Fahrt wurde mit andauernder überhöhter Geschwindigkeit bis über den Kanal fortgesetzt, dabei wechselte der Gladbecker mehrfach die Fahrspur, um augenscheinlich schnellstmöglich seinen Weg fortsetzen zu können. Hierbei gefährdete dieser auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Beamten stoppten den Raser in Höhe der Wallstraße. Anschließend musste der Fahranfänger sein Auto und seinen Führerschein abgeben und setzte seinen Weg zu Fuß fort.

