Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Opfer von mutmaßlichen Taschendiebinnen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei sucht Opfer von mutmaßlichen Taschendiebinnen und bittet sie, sich umgehend zu melden. Am gestrigen Dienstagnachmittag, 8. Dezember 2020, kontrollierten Polizisten in der Fußgängerzone in Buer zwei verdächtige Frauen (22,24). Bei beiden wurde eine größere Bargeldmenge aufgefunden, einige Banknoten waren "automatenfrisch". Zur Herkunft konnten die Verdächtigen keine glaubwürdigen Angaben machen. Die Beamten beschlagnahmten das Geld. Hinweise zu deren Herkunft nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Taschendieben, die auch gerne Tricks benutzen, um ihre Opfer abzulenken. Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unter einem Vorwand ansprechen! Tragen Sie Wertsachen stets nah am Körper und lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt! Lassen Sie eine Handtasche nicht unbeaufsichtigt in einen Einkaufswagen liegen! Auch eine Geldbörse in einer Einkaufstasche oder oben auf einem Korb ist leichte Beute für Taschendiebe. Und grundsätzlich gilt: Was man nicht dabei hat, kann nicht gestohlen werden. Deswegen sollten Sie nicht mehr Bargeld oder Wertgegenstände dabei haben als notwendig. Weitere Tipps zur Prävention von Taschendiebstahl finden Sie hier: http://url.nrw/Z2L

