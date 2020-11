Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-DegerlochStuttgart-Degerloch (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch (11.11.2020) in einem Mehrfamilienhaus am Eibenweg ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.30 Uhr Rauch in dem Gebäude und rief die Polizei. Die Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Mehrfamilienhaus retten. Wo der Brand im Haus ausgebrochen ist, ist ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen, wie die Brandursache. Das erste Obergeschoss sowie das Dachgeschoss sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

