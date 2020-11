Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau mutmaßlich sexuell belästigt - Tatverdächtiger leistet Widerstand

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Ein 29-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen (11.11.2020) in der Klett-Passage eine 29 Jahre alte Frau offenbar sexuell belästigt und bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 07.35 Uhr an einem Treppenaufgang in der Klett-Passage auf. Als die 29-Jährige an ihm vorbeilief, griff er der Frau unvermittelt an ihr Gesäß. Diese flüchtete daraufhin vor dem Tatverdächtigen und verständigte die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den 29-Jährigen in der Klett-Passage. Der Mann reagierte sofort aggressiv, wehrte sich, beleidigte die eingesetzten Beamten und bespuckte eine Beamtin. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin in Gewahrsam.

