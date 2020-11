Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-StadtgebietStuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (10.11.2020) drei Tatverdächtige im Alter von 37, 44 und 46 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten gegen 16.45 Uhr im Bereich des Marienplatzes, wie der 44-Jährige zusammen mit seinem 46 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen Kokain verkaufte und nahmen daraufhin beide fest. Ermittlungen führten auf die Spur des 37 Jahre alten Hintermannes, vom dem der 46-Jährige offenbar das Rauschgift bezogen hatte. Auch ihn nahmen die Ermittler in der Hauptstätter Straße fest. Bei der Durchsuchung zweier Wohnungen und einer Gaststätte in Stuttgart sowie einer Wohnung in Ludwigsburg fanden die Beamten Beweismittel, die auf einen Rauschgifthandel des Trios hindeuten und nun ausgewertet werden müssen. Der 37-Jährige Nigerianer, der 44-Jährige Deutsche, der bei seiner Festnahme Widerstand leistete sowie der 46 Jahre alte Gambier werden im Laufe des Mittwochs (11.11.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

