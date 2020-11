Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (10.11.2020) einen 50 Jahre alten Mann am Rotebühlplatz bestohlen. Der 50-Jährige verlor aufgrund gesundheitlicher Probleme das Bewusstsein und brach gegen 13.30 Uhr am Rotebühlplatz zusammen. Während Passanten Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen, nahm ein Unbekannter den Rucksack des am Boden liegenden Mannes an sich und flüchtete. Der unbekannte Mann wird beschrieben als etwa 170 Zentimeter groß und zirka 35 Jahre alt. Er hatte schwarze kurze Haare, einen Schnauzbart und war schwarz gekleidet. Neben einem schwarzen Rucksack hatte er auch einen zweiten schwarz-roten Rucksack dabei. Rettungskräfte brachten den 50 Jahre alten Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

