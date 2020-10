POL-KA: (KA) Marxzell - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr kam es in der Pforzheimer Straße in Marxzell zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3100 Euro. Da die Schuldfrage aktuell noch unklar ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach aktuellem Stand war eine Mercedes-Fahrerin, welcher die Pforzheimer Straße in nördlicher Richtung befuhr, verkehrsbedingt zum Anhalten gezwungen. Anschließend kam es zur Kollision mit einer BMW-Fahrerin, welche sich unmittelbar dahinter befand. Unklar ist derzeit, ob die Mercedes-Fahrerin zurücksetzte oder ob die BMW-Fahrerin auffuhr.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/944840, mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

