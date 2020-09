Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Jugendraum

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung am Hausanschlusskasten des Jugendraumes in Idar am Marktplatz. Der Schaden beläuft sich auf ca.500-1000Euro. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell