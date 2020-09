Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Unfallflucht

Konz, Parkplatz am Schwimmbad

Am Freitag, den 04.09.2020, in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 14.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Schwimmbad Konz ein geparkter Pkw beschädigt. Der Pkw, ein silberfarbener Mercedes-Benz, wurde an der Fahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1000,- EUR geschätzt. Vermutlich wurde der Pkw durch ein Fahrzeug mit einem großen Anhänger beschädigt, welcher zuvor ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt war. Der Anhänger hat ein BIT - Kennzeichen. Weiteres ist nicht bekannt, da der Verursacher anschließend flüchtete.

Personen, welche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

PW Konz

Telefon: 06501-92680

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell