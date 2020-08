Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Frauen in der Innenstadt belästigt

Ein Mann im Liebesrausch belästigte am Mittwochabend zahlreiche Frauen in der Bad Mergentheimer Innenstadt. Der 37-Jährige sprach die Frauen an und bot an, sie als Geliebte zu nehmen, denn er sei "der Kurschatten für die weibliche Welt". Nachdem die Belästigungen zu fortgeschrittener Stunde immer aufdringlicher wurden, erteilte die Polizei dem Mann zunächst ein Platzverweis für den Deutschordensplatz, später wurde ein Verweis für den gesamten Innenstadtbereich ausgesprochen. Diesem kam der Mann dann letztendlich auch nach.

Tauberbischofsheim: Nach Spiegelstreifer abgehauen

In Tauberbischofsheim kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall nach dem sich der Verursacher einfach aus dem Staub machte. Ein 33-Jähriger war in seinem VW gegen 17.30 Uhr auf der Strecke zwischen Impfingen und Hochhausen unterwegs, als ihm auf Höhe des Sportplatzes "Heuweg" ein unbekannter Autofahrer auf seiner Spur entgegenkam. Der 33-Jährige versuchte noch in den Grünstreifen auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sich beide Fahrzeuge an den Außenspiegeln berührten. Der Spiegel am Mercedes ging dabei zu Bruch. Der Unbekannte kümmerte sich jedoch nicht um den Unfall und seine Folgen, sondern fuhr unbeirrt weiter. Die Polizei hofft nun auf Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

