Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2020

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Mutmaßlicher Betrüger festgenommen

Einen angeblichen Mitarbeiter einer Bank nahmen Polizeibeamte am 6. August in Bretzfeld fest. Der 27-Jährige steht im dringenden Verdacht, Mitglied einer Betrügerbande zu sein. Ein Mann wurde am 5. August von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Bank angerufen. Im Gespräch entlockte der Anrufer dem 65-Jährigen geschickt seine Bankkartendaten und kündigte unter einem Vorwand einen Mitarbeiter der Bank an, der am Folgetag persönlich vorbeikommen und die Bankkarte des Mannes abholen sollte. Der 65-Jährige schöpfte Verdacht und zog die Polizei hinzu. Der vermeintliche Mitarbeiter, der zum Abholen kam, wurde von den wartenden Beamten in Empfang genommen und vorläufig festgenommen. Er führte bei der Festnahme mehrere Bankkarten von unterschiedlichen Personen und einen vierstelligen Bargeldbetrag mit sich. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte am 07. August einen Haftbefehl, der vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei Heilbronn warnen die Bevölkerung eindringlich davor, vertrauliche Daten, wie zum Beispiel PIN-Codes, am Telefon preiszugeben. Diese sensiblen Informationen werden bei einem seriösen Anruf nicht erfragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell