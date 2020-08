POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Unfall an der roten Ampel

Am Montagvormittag kam es in der Stuttgarter Straße in Künzelsau zum Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger stand in seinem VW gegen 11.30 Uhr an einer roten Ampel in der Stuttgarter Straße. Dies übersah wohl der 56 Jahre alte Fahrer eines Fords und fuhr auf den Volkswagen auf. Beim Zusammenstoß entstanden Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Neuenstein: Zeuge findet Langfinger

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Neuenstein einen Diebstahl aufgeklärt. Ende Juli waren mehrere Gegenstände von einem privaten Flohmarkt gestohlen worden, weshalb die Betreiber eine Kamera aufstellten. Nach dem nächsten Diebstahl war auf dem Video ein bislang unbekannter Mann zu sehen, der mit dem Fahrrad zum Tatort radelte, einen Gegenstand einsteckte und dann still und leise wieder von dannen zog. Diesen Tatverdächtigen erkannte ein Zeuge dann am Dienstag in Neuenstadt. Der Mann war mit dem Fahrrad unterwegs und konnte von einer Streife angetroffen und als der Unbekannte auf dem Video wiedererkannt werden. Eine freiwillige Durchsuchung förderte bei dem 52-Jährigen zwar nicht das Diebesgut vom Flohmarkt zu Tage, jedoch war auch das Fahrrad mit dem der Mann unterwegs war zuvor gestohlen worden. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

