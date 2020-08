Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neunkirchen: Versuchter Bankautomatenaufbruch - Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Dienstag versuchten Einbrecher einen Geldautomaten in einer Bank in Neunkirchen aufzubrechen. Gegen 3.15 Uhr begaben sich die Täter in die Bank in der Ludwigstraße und versuchten gewaltsam einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Einbrecher brachen aus bislang ungeklärten Gründen ihr Vorhaben ab und flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich ein Pick-up, in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, den Tätern oder dem Pick-up machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach. Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein dunkler Kastenwagen verursachte am Montagabend einen Unfall in Mosbach und flüchtete. Gegen 22.30 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Seat Ibiza die Herrenwiesenstraße. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein dunkler Kastenwagen, ähnlich eines Mercedes Sprinters, entgegen. Dieser hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot, woraufhin die Frau mit ihrem Auto nach rechts ausweichen musste um einem Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dadurch touchierte ihr Wagen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mini Clubmann. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Billigheim-Sulzbach: Gegen Hauswand gefahren und überschlagen

Am Montagmittag fuhr ein Auto gegen eine Hauswand in Billigheim-Sulzbach und überschlug sich anschließend. Zur Mittagszeit, um 12 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit seinem VW auf Hauptstraße. Hierbei kam der Mann mit seinem Gefährt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei riss das Fahrzeug die dortige Laterne um und überschlug sich einmal. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Mosbach: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter verursachte am Montagvormittag mit seinem Fahrzeug einen Unfall in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr stand ein BMW X3 in dem Parkhaus "Alte Mälzerei". In diesem Zeitraum touchierte der Unfallverursacher mit seinem Gefährt vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Geländewagen. Er fuhr dann davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro zu kümmern. An dem beschädigten Wagen konnten blaue Lackspuren gesichert werden, weshalb das Verursacherfahrzeug vermutlich blau lackiert ist. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Diedesheim: Einbruch in Gymnasium

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Gymnasium in Mosbach-Diedesheim. Zwischen Freitag, gegen 16.30 Uhr, und Montag, gegen 8 Uhr, drangen die Eibrecher über das Dach in die Schule in der Heidelberger Straße ein. Im Inneren brachen sie Türen auf, durchsuchten die Möbel und entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Buchen-Hainstadt: Arbeitsunfall mit Rettungshubschraubereinsatz

Am Montagvormittag verunfallte ein Arbeiter bei einer Firma in Buchen-Hainstadt und wurde dabei verletzt. Gegen 10 Uhr stürzte ein 56-Jähriger vermutlich aus Unachtsamkeit von einem Kran, an dem Wartungsarbeiten durchgeführt wurden, und fiel circa vier Meter in die Tiefe auf ein Förderband. Durch den Aufprall erlitt der Arbeiter schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Mosbach: Mülleimerbrand

Am Dienstagvormittag geriet ein Mülleimer an einer S-Bahn-Haltestelle in Mosbach in Brand. Gegen 11.20 Uhr meldete eine Zeugin, dass an der Haltestelle "Am Käfertörle" brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch Passanten gelöscht. Warum der Mülleimer zu brennen begann ist bisher unklar.

Hardheim: Holzstoß gebrannt - Zeugen gesucht!

Am Montagmorgen, gegen 8.30 uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Waldgebiet bei Hardheim aus. Aus bislang ungeklärten Gründen brach im Bereich des Waldes zwischen Rüdental und Steinfurt im Gewann "Bodenäcker" ein Feuer aus. Hier geriet ein Holzstoß in Meterstücken in Brand. Eine Ausbreitung auf den Wald konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283 50540, zu melden.

