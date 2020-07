Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (260/2020) In Schlangenlinien über die A 7 - Autobahnpolizei stoppt alkoholisierten LKW-Fahrer bei Hedemünden

Hann. Münden, Autobahn 7, Kassel in Fahrtrichtung Hannover Freitag, 17. Juli 2020, gegen 23.05 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Göttingen hat am Freitagabend (17.07.20) gegen 23.05 Uhr auf der A 7 einen alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 40-Jährige saß am Steuer eines polnischen Sattelzugs mit Anhänger. Er fiel den Beamten auf, weil er in erheblichen Schlangenlinien fuhr. An der Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden lotsten die Beamten das Fahrzeug von der Autobahn. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab 2,28 Promille. Dem 40-Jährigen wurde auf dem Autobahnstützpunkt in Mengershausen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

