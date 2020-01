Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in einen Getränkemarkt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0038

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt an der Berghofer Straße in der Nacht zum 5. Januar sucht die Polizei noch Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge waren es mindestens drei Täter, die den Einbruch gegen 2.15 Uhr verübten. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Eingangstür des Getränkemarkts im Zentrum von Berghofen mit einem Gullideckel eingeschlagen. Anschließend drangen zwei unbekannte Täter in die Räumlichkeiten ein, brachen einen Zigarettenautomaten auf und entnahmen diesem mehrere Schachteln. Diese transportierten sie anschließend in einem Beutel. Offenbar stiegen die Täter anschließend in einen mit laufendem Motor wartenden Pkw, der in unbekannte Richtung davon fuhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben. Haben Sie am Tatort verdächtige Personen gesehen oder einen verdächtigen Wagen, der sich schnell entfernt hat? Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

