Polizei Dortmund

POL-DO: Kind läuft bei Rot und wird von Auto erfasst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0034

Ein siebenjähriger Junge, der am Freitagmittag (10. Januar) bei Rot auf die Derner Straße gerannt war, erlitt bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Mehreren Zeugenangaben zufolge war der Junge um kurz nach 13 Uhr an der Einmündung Derner Straße / An der Westfalenburg bei Rot auf die Straße gelaufen. Einem 46-jährigen Mann aus Hamm war der auf dem Gehweg rennende Junge aufgefallen. Er ging davon aus, dass der Junge trotz des Rotlichts für Fußgänger auf die Straße laufen würde und hielt mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen vorsichtshalber an.

Eine auf dem linken Fahrstreifen fahrende 37-jährige Dortmunderin sah das haltende Auto rechts, sie wunderte sich aber, da die Ampel für Autofahrer Grün anzeigte. Dann sah sie plötzlich den Jungen von rechts auf die Straße rennen - trotz Vollbremsung konnte sie jedoch den Unfall nicht verhindern. Der Junge wurde erst hochgeschleudert und blieb dann schwer verletzt am Boden liegen.

Rettungskräfte versorgten das Kind und brachten es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen und Ersthelfer kümmerten sich um die Autofahrerin, die einen Schock erlitt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell