Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 07/08.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum -Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 07.06.2019; 21:45, befuhr ein 15-jähriger aus Bakum mit einem nicht versicherter Kleinkraftrad die Vestruper Dorfstraße in Bakum. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass der 15-jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war sowie unter dem Einfluß von Alkohol stand. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Eltern in Kenntnis gesetzt.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz-

Am 08.06.2019; 00:10 Uhr, stellten Einsatzbeamte des PK Vechta in Vechta, OT Telbrake, einen PKW Mercedes fest, der nicht mehr versichert war und von einer 58-jährigen aus Goldenstedt geführt wurde. Die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt, die Zulassungsbescheinigung sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

