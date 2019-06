Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Südkreis der PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Grills (Smoker)/Zeugenaufruf Am Freitag, 07.06.2019, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 14:15 Uhr wurde aus einem Vorgarten in der Artlandstraße im Ortsteil Uptloh ein Grill bzw. Smoker entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Essen (Tel. 05434/3955) zu melden.

