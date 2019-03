Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Taxi und Roller - Rollerfahrer leicht verletzt - Taxi-Fahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Einen Unfall zwischen einem Taxi und einem Roller hat es am Mittwoch in Lörrach gegeben, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Kurz nach 16:30 Uhr hatte die beiden Beteiligten die Brombacher Straße befahren, als sich ein Rückstau bildete. Der 28 Jahre alte Taxi-Fahrer fuhr an der Kolonne über eine Sperrfläche vorbei, um dann später nach links abzubiegen. Der 62-jährige Rollerfahrer überholte ebenso die Kolonne über diese Sperrfläche, so dass es zum Streifvorgang kam. In Folge dessen stürzte der Rollerfahrer auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Unfallaufnahme brachte zu Tage, dass der Taxi-Fahrer derzeit gar nicht fahren dürfte. Ihm war die Fahrerlaubnis entzogen worden. An den Fahrzeugen entstand überschaubarer Sachschaden.

ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell