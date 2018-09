POL-LB: Böblingen: 25-Jähriger ohne Führerschein in Unfall verwickelt; Aidlingen: Feuerwehreinsatz; Deckenpfronn: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: 25-Jähriger ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Vermutlich weil er unter dem Einfluss von Alkohol stand, als er sich hinter das Steuer eines PKW setzte, und zudem keinen Führerschein hat, war ein 25 Jahre alter Mann am Sonntag kurz vor Mitternacht in der Panoramastraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer eines VW einen geparkten Mercedes streifte und alarmierte hierauf die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 25-jährige Fahrer zunächst gegen das geparkte Fahrzeug und anschließend gegen eine Mauer gefahren war. Der junge Mann roch nach Alkohol, weshalb er einen Atemalkoholtest durchführen musste. Dieser verlief positiv. Er gab darüber hinaus zu, keinen Führerschein zu besitzen. Sein gleichaltriger Beifahrer, der wohl ebenfalls alkoholisiert war, wusste dies. Trotzdem ließ er seinen Bekannten den VW, der wiederum einer Verwandten des Beifahrers gehört, fahren. Der Fahrer unterzog sich schließlich freiwillig einer Blutentnahme. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aidlingen: Feuerwehreinsatz

Am Sonntag kurz nach 02.00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Aidlingen in die Hauptstraße in Aidlingen aus, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeuge und 16 Einsatzkräften vor Ort kam, hatten Bewohner den Brand gelöscht. Mutmaßlich war ein Topf mit Essensresten auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden. Die Feuerwehr lüftete die betreffende Wohnung. Sachschaden entstand nicht.

Deckenpfronn: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 1022 zwischen Deckenpfronn und Aidlingen-Dachtel. Vor dem 56-Jährigen fuhren ein weiterer 41 Jahre alter Motorradfahrer sowie eine 27-jährige BMW-Lenkerin. Kurz nach Deckenpfronn wollte die PKW-Fahrerin wohl nach links in einen Feldweg abbiegen. Die beiden Motorradfahrer bemerkten dies vermutlich nicht rechtzeitig und setzten zum Überholen an. Schließlich erkannte der 41-Jährige die Absicht der BMW-Fahrerin und verringerte seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende 56-Jährige bremste, stieß mutmaßlich jedoch gegen das Hinterrad seines Vordermannes und geriet ins Straucheln. Als er hierauf stark abbremste, wurde der Fahrer nach vorne, über seine Ducati geschleudert und prallte gegen den BMW. Der 56-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.500 Euro.

