Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Polizei beendet Beziehungsstreit - ein Beteiligter kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Einen Beziehungsstreit hat die Polizei am Mittwochnachmittag in WT-Waldshut beendet. Mehrere Streifen waren im Einsatz, um die Situation zu klären. Gegen 15:10 Uhr war es im Flur eines Hauses zum Streit gekommen. Beteiligt sollen drei Männer im Alter von 24 bis 39 Jahren und eine 33 Jahre alte Frau gewesen sein. Einer der Männer soll mit einem stumpfen Schwert auf einen anderen losgegangen sein, habe diesen aber verfehlt. Der Frau gelang es dann, die Situation bis zum Eintreffen der Polizei zu beruhigen. Der mutmaßliche Angreifer ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Dekoschwert wurde beschlagnahmt. Auslöser sei ein Beziehungsgeflecht zwischen den Beteiligten gewesen. Nachdem der stark alkoholisierte Angreifer im Krankenhaus war, um sich eine selbst beigebrachte Kopfverletzung behandeln zu lassen, und dort randalierte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.

