Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Streifvorgang zwischen Bus und Pkw - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Einen Streifvorgang zwischen einem Bus und einem Pkw hat es am Dienstagabend in Wutöschingen gegeben. Gegen 17:15 Uhr begegneten sich ein 33 Jahre alter Busfahrer und eine 18-jährige Autofahrerin in der Hauptstraße auf Höhe der Einmündung zur Rechberger Straße. Im dortigen Kurvenbereich streiften sich die beiden Fahrzeuge, so dass ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro an diesen verursacht wurde. Beide Beteiligten behaupteten, rechts gefahren zu sein. Von den örtlichen Gegebenheiten her wären die Fahrzeuge problemlos aneinander vorbei gekommen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) zu melden.

