Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht - geparkter Fiat beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen in WT-Tiengen geparkten Fiat beschädigt und ist geflüchtet. Der Fiat, der im Allmendweg über die Nacht am Straßenrand abgestellt war, wies am Mittwochmorgen einen nicht unerheblichen Schaden an der Frontstoßstange auf. Um sachdienliche Hinwiese bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

