POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 07.06.-08.06.2019

Essen - Diebstahl

Einen Smoker entwendeten bislang unbekannte Täter am Freitag, dem 07.06.2019 in der Zeit von 06:45 Uhr bis 14:15 Uhr aus dem Vorgarten eines Wohnhauses an der Artlandstraße in Essen. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Essen unter Telefon: 0 54 34 / 39 55 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg/Kellerhöhe - Brand

Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Holzstapel im Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Am Dorfplatz in Kellerhöhe in Brand. Das Feuer wurde durch den Eigentümer und einen Nachbarn eigenständig gelöscht. Die anrückende Feuerwehr Cloppenburg brauchte nicht mehr einzuschreiten. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Ob der Brand im Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Wochen steht, kann bislang nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

