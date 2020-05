Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fensterscheibe beschädigt

Einbeck (ots)

Dassel(pap) In dem Zeitraum von Donnerstag, 21.05.20 bis Montag, 25.05.20, wurde in Dassel in der Ilmestraße die Frontscheibe eines Fensters von einer Bankfiliale beschädigt. Im genannten Tatzeitraum hat ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Stein versucht, die Fensterscheibe in der Bankfiliale zu zerstören. Bei dem doppelt verglasten Fenster wurde zumindest in der ersten Scheibe ein Loch geschmissen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Dassel unter der Nummer 05564-999100 oder beim Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561-949780

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell