POL-OS: Bramsche - "Parkplatzrempler" - Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in der Straße Meyers Tannen ereignete sich am Montagnachmittag eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß zwischen 15.25 und 15.50 Uhr gegen einen blauen VW Transporter und beschädigte das Auto. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

