Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 22.06.2020, erhielt die Polizei um kurz nach 20 Uhr Kenntnis von einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die aus 10 Personen bestehende Gruppe sollte sich zum Anrufzeitpunkt in der Jadeallee auf Höhe der Brücke ereignen. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten bei ihrem Eintreffen vor Ort zunächst keine Personen mehr auf der Brücke feststellen, jedoch auf einer angrenzenden Grünfläche am Banter Deich lautstarke Diskussionen zwischen mehreren Personen wahrnehmen. Nach jetzigem Kenntnisstand bemerkten zwei Zeugen den Streit und hätten noch versucht, diesen zu schlichten. Dabei wurden die beiden Zeugen von zwei Personen aus der Gruppe unvermittelt geschlagen, so dass die beiden 21-Jährigen verletzt wurden. Einer der beiden Täter wird mit einem jugendlichen Alter beschrieben, bei dem anderen konnten keine Angaben zum äußeren Erscheinungsbild gemacht werden. Zeugen, die diese Gruppe und damit die beschriebene Auseinandersetzung gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

