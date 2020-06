Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erfolgreicher Hinweis zu den Eigentumsverhältnissen zum abgelegten Hundekadaver in einem Müllsack in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei in der letzten Woche mitteilte, wurde hinter dem Trafohäuschen in der Friedenstraße, ein in einem Müllsack verpackter Hundekadaver gefunden. Der veröffentlichte Zeugenaufruf hatte insofern Erfolg, dass sich daraufhin ein Tierarzt bei der Polizei meldete. Er teilte gegenüber den Beamten mit, dass er vor kurzem einen 18-jährigen Golden Retriever eingeschläfert hätte; eine Frau aus dem Landkreis Friesland sei aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Tieres zu ihm gekommen. Aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen dem Zeitpunkt des Einschläferns und Auffinden, sowie den z.T. besonderen Merkmalen des Tieres, kann die Suche nach dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin eingestellt werden. Bezüglich der Art des Entsorgens, kann derzeit nur gemutmaßt werden, dass dieses u.U. aus finanziellen Gründen erfolgt sein dürfte. Hier stehen jedoch entsprechende Gespräche noch aus.

