Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Büdlicherbrück (ots)

Am heutigen Freitag, 4. September 2020 ereignete sich gegen 18 Uhr ein schwerer Motorradunfall auf der L 148 zwischen der Kreuzung Büdlicherbrück und Leiwen. Ein 17-jähriger Motorradfahrer kollidierte nach bisherigen Erkenntnissen in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung mit einer Schutzplanke und schleuderte über die Fahrbahn. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste in ein Trierer Krankenhaus gebracht werden. Die Sturzursache ist derzeit nicht bekannt. Am Motorrad entstand Totalschaden, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 21 Uhr teilweise vollgesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Im Einsatz war ein Rettungshubschrauber, ein RTW des DRK, die Feuerwehr Heidenburg, die Polizei Schweich und Morbach.

