Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Neuenheim: Größerer Sucheinsatz bei der Ernst-Walz-Brücke in Heidelberg

Heidelberg (ots)

Nachdem der Polizei am 24.11.2019, gegen 02.45 Uhr, gemeldet wurde, dass in Heidelberg eine Person von der Ernst-Walz-Brücke in den Neckar gestürzt oder gesprungen sein soll, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. In die Suchmaßnahmen waren neben starken Kräften des Polizeipräsidiums Mannheim auch Beamte der Wasserschutzpolizei sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Gegen 11.20 Uhr konnte am Stauwehr in Höhe des Wehrstegs, eine leblose männliche Person im Wasser treibend festgestellt und geländet werden.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannhheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell