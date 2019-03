Polizei Wuppertal

POL-W: W- Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Wuppertal (ots)

Gegen 20:45 Uhr überfiel gestern Abend (14.03.2019) ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle am Otto-Hausmann-Ring in Wuppertal-Elberfeld. Der Täter bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte von ihr die Herausgabe des Kasseninhalts. Nachdem er diesen erhalten hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Briller Straße. Der maskierte Räuber war circa 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und eine Sonnenbrille. Außerdem war er mit einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

