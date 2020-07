Polizei Hagen

POL-HA: Zahlreiche Verstöße nach Verkehrskontrollen in Haspe und Boele

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hat am Donnerstag (23.07.2020) über mehrere Stunden Kontrollen in Haspe und Boele durchgeführt und dabei zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. In zwölf Fällen mussten die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der unerlaubten Nutzung von Smartphones während der Fahrt fertigen. Elf Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt und wurden mit einem Verwarnungsgeld belegt. Insgesamt dreizehn Verwarnunggelder mussten die Beamten wegen zu schnellen Fahrens verhängen. Darüber schritt der Verkehrsdienst in zwanzig Fällen wegen Fehlern beim Abbiegen ein. Zudem wurde zweimal gegen die Helmpflicht verstoßen und ein Fahrzeugführer fuhr trotz Rotlicht über eine Ampel. Die Hagener Polizei wird die Kontrollen weiter fortsetzen. (ts)

