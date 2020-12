Polizei Eschwege

POL-ESW: Vermisste Jugendliche wohlbehalten angetroffen

EschwegeEschwege (ots)

Am gestrigen Donnerstag (10.12.20) konnte die seit dem 06.12.20 vermisste 15-jährige Paula D. aus Sontra am frühen Abend in Eschwege bei einem Bekannten wohlbehalten angetroffen werden. Hintergrund für ihr Verschwinden waren Probleme im privaten Bereich.

Es wird daher gebeten das unter www.presseportal.de/pm/44151/4786826 vom 09.12.20 veröffentlichte Foto der Vermissten zu löschen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell