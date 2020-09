Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Heftiger Auffahrunfall (29.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern gegen 13.30 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen". Eine 74-jährige Nissan-Fahrerin wollte vom "Nordring" in die Straße Drachenloch abbiegen und übersah hierbei eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin, die vor ihr an der Einmündung verkehrsbedingt anhielt. Durch den Aufprall wurde der Mercedes rund 3 Meter nach vorne geschoben. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, Verletzte gab es nicht. Der Nissan war nach dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass ihn ein Abschleppdienst aufladen musste.

