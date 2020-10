Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. KN) Sachbeschädigung an acht Fahrzeugen (27.09.2020 - 28.09.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu Sachbeschädigungen an insgesamt acht Fahrzeugen, die zwischen Sonntag, gegen 14.30 Uhr, und Montag, gegen 5.00 Uhr, auf einem Anwohnerparkplatz in der Überlinger Straße begangen worden ist. Unbekannte Täter zerkratzten die Fahrzeuge und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu informieren.

