Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nächtliche Auseinandersetzung am Marktplatz (30.09.2020)

Triberg (ots)

Zu einem Streit unter betrunkenen Personen kam es in den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr in der Hauptstraße. Drei Männer und eine Frau hatten sich am Marktplatz getroffen, wobei es zwischen einem 29-Jährigen und einem 38-Jährigen zu Meinungsverschiedenheiten kam. Diese endete, nach einem zunächst verbalen Streit, in einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der Jüngere eine leichte Verletzung. Die Polizei konnte den Streit schlichten und die Kontrahenten schließlich getrennt auf den Nachhauseweg schicken. Gegen den 38-Jährigen wird wegen Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

