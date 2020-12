POL-ESW: mehrere Unfallfluchten - zwei Verursacher konnten ermittelt werden

Polizei Eschwege

Eine Unfallflucht wird von der Heubergstraße in Eschwege angezeigt. Auf dem Parkplatzgelände des Norma-Marktes wurde am gestrigen Mittwoch, zwischen 13:15 Uhr und 19:25 Uhr, ein weißer Opel Corsa an der linken Fahrzeugseite angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Tag in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege. Zwischen 07:45 Uhr und 17:10 Uhr wurde in Höhe der Haus-Nr. 18 ein blauer Ford Fiesta in vorderen linken Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht die sich am 07./08.12.20 in Meißner-Abterode ereignet hat. Ein noch unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer fuhr in einem Zeitraum gegen einen Gartenzaun in der Bärstraße, der dadurch beschädigt wurde.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.

Gartenmauer beschädigt

Auch aus Witzenhausen-Gertenbach wird eine Unfallflucht angezeigt. In der Straße "Niedecke" wurde zwischen dem 08.12.20, 18:00 Uhr und dem 09.12.20, 08:30 Uhr gegen die Mauer eines dortigen Grundstückes gefahren. Die Mauer stürzte dadurch um, der Sachschaden an der Mauer wird mit ca. 200 EUR angegeben. Aufgrund eines Hinweises konnte ein 58-Jähriger aus Kassel als Verursacher ermittelt werden, der beim Wenden mit einem Sprinter gegen die Mauer fuhr. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Zwei Unfallfluchten hintereinader begangen

Ermittelt werden konnte auch der Unfallverursacher zweier Unfallfluchten, die sich gestern Nachmittag in der Schusterstraße in Bad Sooden-Allendorf ereignet haben. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda mit einem weißen Mercedes Vito die Enge Gasse und beabsichtigte verbotener Weise (Verbot der Einfahrt - Zeichen 267) nach links in die Schusterstraße einzufahren. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Daimler touchiert und beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Der 18-Jährige wurde durch einen Zeugen auf den Unfall hin angesprochen, was diesen dazu veranlasste mit dem Vito im Einmündungsbereich zu wenden und dabei rückwärts gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug (Hyundai Kleinbus) zu fahren und anschließend von der Unfallstelle zu flüchten. Bei der zweiten Unfallflucht betrug die Schadenssumme ca. 2300 EUR. Im Rahmen der Fahndung und dank der Zeugenhinweise konnte der Flüchtige schnell ermittelt werden.

