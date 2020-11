Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold/Papenburg - Täter ermittelt

Surwold/PapenburgSurwold/Papenburg (ots)

Nachdem es am vergangenen Samstag in der Börgerstraße zu einem Einbruch in einen Bus gekommen ist, haben Ermittler aus Papenburg nun drei Tatverdächtige ermittelt. Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahre müssen sich zudem für den Automatenaufbruch an Hauptstraße vom vergangenen Wochenende verantworten. Die Polizei konnte Diebesgut sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

