POL-ESW: Suche nach vermisster 15-jähriger Paula D. aus Sontra; Polizei bittet um Hinweise

Suche nach vermisster 15-jähriger Paula D. aus Sontra; Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Bereits seit vergangenem Sonntag 18.00 Uhr ist die 15-jährige Paula D. aus ihrem Elternhaus in der Brandenburger Straße in Sontra abgängig. Das Mädchen ist etwa 155 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat blaue Augen und glatte dunkelblonde, schulterlange Haare. Bekleidet war das Mädchen zuletzt mit einer schwarzen Winterjacke und einer weißen Sportjacke, sowie einer weißen Sporthose und rosafarbenen Sportschuhen. Zudem trägt das Mädchen Ohrringe, zwei im rechten Ohr und einen im linken Ohr.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen bislang erfolglos blieben und Kontaktaufnahmen zu dem Mädchen über deren Mobiltelefon scheiterten, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mitfahndung nach der seit Sonntagabend vermissten 15-Jährigen.

Hinweise in dem Fall und zum Aufenthaltsort des Mädchens erbittet die Polizeidienststelle in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise in der Sache entgegen.

Weitere Informationen / Bilder finden sie auch unter dem folgenden Link:

https://k.polizei.hessen.de/2062554593

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

