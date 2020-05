Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Studieninfo Polizei BW - Beste Chancen auf Studienplätze im Jahr 2021!

Aalen (ots)

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten am Polizeiberuf, insbesondere an diejenigen, die sich für den gehobenen Polizeivollzugsdienst interessieren:

Studieninfo Polizei BW Freitag, 29.05.2020 / 15 Uh

Ihr habt die Fragen und wir die Antworten zu folgenden Themen:

- Ablauf und Inhalte des Studiums an der Hochschule für Polizei BW - Karrieremöglichkeiten als Kommissar/in nach dem Studium - Einstellungsvoraussetzungen - Fragen zur Bewerbung und zum Auswahltest - Aufgaben der Polizei und allgemeine Fragen zum Polizeiberuf

Meldet euch zeitnah unter folgendem Link an und erhaltet das Passwort zur Teilnahme an unserer Online-Vorlesung:

https://www.polizei-der-beruf.de/bewirb-dich/

Bitte füllt die Bewerbungsanfrage aus und tragt im Kommentarfeld einfach "Q&A 29.05.2020" ein. Anschließend erhaltet ihr per Mail die Beschreibung zur Online-Vorlesung und das Passwort.

