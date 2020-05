Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Vermisstes Kind wohlbehalten aufgefunden

Aalen (ots)

Fellbach: Vermisstes Kind wohlbehalten aufgefunden

Der vermisste 10-Jährige wurde in Fellbach wohlbehalten aufgefunden. Nachdem die umfangreichen Suchmaßnahmen mit Spürhunden der Polizei sowie der Rettungshundestaffel, zahlreichen Streifen und einem Polizeihubschrauber nicht zum Auffinden des 10-Jährigen führten, wurde eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Nach zahlreichen Hinweisen, die nicht zum Auffinden des Jungen führten, gab eine Passantin in Fellbach den entscheidenden Tipp. Sie sah den Jungen mit seinem Gepäck in der Bruckstraße in Fellbach, verständigte die Polizei und ging dem Jungen hinterher. Er konnte wohlbehalten aufgegriffen und an seine Mutter übergeben werden. Wo sich der 10-Jährige aufgehalten hat ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil des Jungen liegen nicht vor.

Hier nochmals die zu Grunde liegende Pressemeldung:

21.05.2020, 11:51 Uhr

Aalen Fellbach: 10-jähriger Junge vermisst

In Fellbach wird seit gestern Abend ein 10-Jähriger vermisst. Der Junge hat gegen 21:00 Uhr nach einem Streit sein Wohnhaus unbemerkt verlassen. Die Suche mit Polizeihubschrauber und der Rettungshundestaffel des Rems-Murr-Kreis verliefen bislang ohne Erfolg. Es liegen bislang keine Hinweise auf eine Straftat vor. Allerdings ist zu befürchten, dass sich der 10-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Möglicherweise ist der Junge mit dem Zug in den Bereich Ulm/Neu-Ulm unterwegs.

Personenbeschreibung: 10 Jahre, schlank 145 cm groß, braune, kurze Haare, Ohrring am rechten Ohr, grüne Nike Turnschuhe, eine kurze Hose in blau oder weiß. Er führt eine graue Sporttasche, einen grauen Rucksack und einen "Kühlrucksack" mit sich.

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-fellbach-vermisste nfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort werden an das Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 57720 oder jede sonstige Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell