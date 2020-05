Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - stand 09:33 Uhr: 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Vorfahrt missachtet Kirchheim/ Ries Am Mittwoch, gegen 18.35 Uhr, befuhr eine 44-jährige VW-Lenkerin die Troggasse und bog an der Einmündung zur Lange Straße in diese nach rechts ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 40-jährigen Mercedes-Lenkerin, die in der Lange Straße in Richtung Pflaumloch fuhr und stieß mit dieser zusammen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 7000 Euro.

Unfallflucht Lorch Ein 42-jähriger BMW-Lenker befuhr am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, die B 29 in Richtung Stuttgart. Kurz vor einer Baustelle im Bereich Lorch wollte er von der linken auf die rechte Spur wechseln und stieß hierbei mit dem Heck eines Lkw zusammen. Der Lkw, von dem nichts bekannt ist, fuhr weiter in Richtung Stuttgart. Der Sachschaden an dem BMW beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell