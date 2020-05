Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht in Allmersbach im Tal

Waiblingen (ots)

Allmersbach im Tal: Auto angefahren und geflüchtet

Im Zeitraum von Dienstag, 21:15 Uhr, bis Mittwoch, 16:30 Uhr, wurde ein in der Bergstraße parkender VW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW wurde an der Fahrerseite stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090 entgegen.

