Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Leimen/Gaiberg: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet dringend um Hinweise

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd suchen dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich am späten Samstagabend kurz nach 22 Uhr in der Rohrbacher Straße und weiter auf der L 600 in Richtung Gaiberg ereignet hat.

Ein VW Golf-Fahrer befuhr zunächst die Rohrbacher Straße und bog auf die L 600 ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang wurde er allerdings von dem Fahrer eines roten Ford Fiesta trotz Gegenverkehrs überholt. Nur durch eine Vollbremsung und eines Ausweichmanövers konnte er einen Unfall verhindern. Am Ortsausgang Lingenthal bremste der Ford-Fahrer dann erneut abrupt ab, so dass der VW-Fahrer wieder eine Vollbremsung einleiten musste. Daraufhin alarmierte er die Neckargemünder Polizei. Glücklicherweise überstanden der VW-Fahrer wie auch seine beiden Insassen die Vorfälle ohne Verletzungen.

Der Fahrer des Ford hatte lange Haare, war von schlanker Statur und trug eine Brille.

Ein Kennzeichen liegt der Polizei vor; die Ermittlungen diesbezüglich dauern jedoch noch an. Verkehrsteilnehmer, insbesondere aber der entgegenkommende Autofahrer, die Hinweise zu dem Ford geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06223/9254-0, zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell