POL-PDMT: Nassau - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Im Zeitraum von Samstag, 02.05.2020, 19:00 Uhr, bis Montag, 04.05.2020, 10:00 Uhr, ereignete sich in der Freiherr vom Stein Straße in Nassau ein Verkehrsunfall in dessen Folge der Verursacher vom Unfallort flüchtete. In Höhe der Hausnummer 6 kam es zu einer Spiegelberührung zwischen dem vorbeifahrenden Flüchtigen und einen am Straßenrand geparkten dunklen Seat Arosa. Anhand der vor Ort aufgefundenen Abdeckkappe des rechten Außenspiegels konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem verursachenden PKW entweder um einen grauen VW Golf Sportsvan oder aber einen VW Touran handeln muss. Zeugen des konkreten Unfallgeschehens, aber auch diejenigen, die Angaben zu einem grauen PKW mit fehlender Außenspiegelkappe machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen. Telefon: 02603 970-0 oder E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de

